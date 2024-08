Zakrywają się ciałami zabitych. Porażające relacje z frontu

Kijów rozbudował siły bezzałogowców do etatów batalionów i pułków liczących ok. 900-1000 żołnierzy. Są to już często samowystarczalne jednostki z własnym zapleczem technicznym, parkiem samochodowym, kompaniami wsparcia i logistycznymi. Stały się poważną siłą militarną, a przede wszystkim środkiem psychologicznym, który skutecznie podkopuje rosyjskie morale.