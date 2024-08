Gromią Rosjan w obwodzie kurskim. Rozszyfrowali, kim są

Od czterech dni trwa atak na obwód kurski w Rosji. Kijów oficjalnie nie potwierdził, że za tym stoi, jednak nikt nie ma wątpliwości, że to jego oddziały wkroczyły do Rosji. Dziennikarze amerykańskiego dwutygodnika "Forbes" ocenili, że w akcji bierze udział ok. 10 tys. ukraińskich żołnierzy. I to z najbardziej elitarnych jednostek, przygotowanych do trudnych i szybkich ataków.