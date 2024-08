Krwawa łaźnia pod Kurskiem

Redakcja Suspilne (publiczny nadawca Ukrainy) wspólnie z analitykami VoxCheck potwierdziła, że materiał pochodzi z tego miejsca. Prawdopodobnie były to rezerwy, które władze rosyjskie skierowały do ​​przygranicznych wsi. Na chwilę obecną nie wiadomo dokładnie, co trafiło w konwój ze sprzętem.