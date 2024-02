Zakpił z Kaczyńskiego. Interweniowała posłanka PiS. "Współczuję panu"

Arłukowicz błyskawicznie odbił piłeczkę. - Jedno zdanko tylko do pani. Mam dla pani bardzo dobrą informację. Powiedziała pani, żebyśmy się wzięli do roboty. Jutro na komisji zdrowia przyjmujemy ustawę o dostępności tabletki dzień po bez recepty. Przyjęliśmy też ustawę o finansowaniu in vitro. Robimy swoje. To, co obiecywaliśmy. A pani życzę przyjemnej pracy tam, gdzie teraz jest - skwitował.