Zakopane walczy z pamiątkami "Made in China". Nie chce kiczu na straganach

Zakopane chce przepędzić kicz ze straganów. Przegonić tandetne maskotki, figurki ze świnkami i miecze samurajskie. Nie tak powinna wyglądać pamiątka z Podhala - mówią organizatorzy akcji z Muzeum Tatrzańskiego i ogłaszają konkurs. - Chcemy wrócić do korzeni. Chcemy, by pamiątka od nas była związana z regionem - tłumaczy WP dyrektor muzeum.

- Nasz konkurs to symboliczne rozpoczęcie walki z kiepskimi pamiątkami w Zakopanem. - mówi Wirtualnej Polsce Anna Wende-Surmiak, dyrektor Muzeum Tatrzańskiego. I tłumaczy: - Kiedyś pamiątki z naszego miasta były związane z regionem, Podhalem, Tatrami. W tej chwili, kiedy patrzymy, co oferują sklepy i stragany, widzimy przewagę pamiątek kompletnie niezwiązanych z Zakopanem.

Liczą na "naturalną selekcję"

- Wracamy do korzeni. Chcielibyśmy, by pamiątki były ładne, estetyczne, ale przede wszystkim związane z naszą bogatą tradycją. I wyprodukowane w Polsce - tłumaczy dyrektor muzeum.

- Jesteśmy oczywiście otwarci na pomysły. Bardzo liczę na to, że projekty będą niebanalne i nas zaskoczą. Chcemy, aby produkcja jednej pamiątki kosztowała nie więcej niż 12 zł. Wszystko po to, by każdy mógł ją kupić i przywieźć do swojego domu - dodaje.

Pytana o to, jak później zachęcić właścicieli sklepów, by sprzedawali tylko regionalne pamiątki, odpowiada: - Zdaję sobie sprawę, że nie od razu, 15 października po ogłoszeniu wyników, wszyscy stwierdzą - tak, to my wycofujemy pamiątki "Made in China" i dajemy tylko regionalne. Ale myślę, że jeżeli te propozycje, które napłyną na konkurs będą interesujące i właściciele straganów zaczną je sprzedawać, rozpocznie się naturalna selekcja. Coraz mniej osób będzie kupowało niezwiązane z miastempamiątki, a coraz więcej te, które my zaproponujemy. Prawa rynku pokażą.