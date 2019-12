Zakopane. Turyści utknęli w Tatrach. TOPR: Nie byli przygotowani do wyprawy

Pięciu turystów, którzy spędzili noc w górach, nie było przygotowanych do wyprawy - twierdzi dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mieli dużo szczęścia, bo nie doznali odmrożeń. W sobotę TOPR prowadził dwie akcje ratunkowe w Tatrach: jedną w rejonie Suchych Czub, drugą przy Zmarzłym Stawie.

Czterej mężczyźni spędzili noc w rejonie Suchych Czub w zachodnich Tatrach. Wykopali jamę w śniegu i tak udało im się przetrwać noc. Jak informuje TOPR, nie mieli sprzętu do zimowej turystyki ani na wypadek lawin (detektora, sondy i łopatki).

Z kolei turysta, który utknął przy Zmarzłym Stawie nie miał nawet czapki i rękawiczek. Miał za to namiot i śpiwór.

Akcja TOPR w tatrach. Zastała ich w górach śnieżyca

Rano wznowiono akcję ratunkową i koło godz. 11.00 ratownicy TOPR dotarli do turystów.

Zgłoszenie o turyście, którego śnieżyca zastała nad Zmarzłym Stawem dotarło do TOPR w sobotę koło godz. 5.00 rano. Mężczyzna spędził tam noc. Ratownicy dotarli do niego koło godz. 10.00. Ogrzali go i bezpiecznie sprowadzili na noc.