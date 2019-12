Pogoda zaskoczy na koniec roku. Ostrzeżenia IMGW i prognoza na sylwestra

Pogoda w ostatnich dniach roku pokaże nam, że trwa zima. W wielu miejscach kierowcy mogą być zaskoczeni warunkami na drogach ze względu na mróz i opady. IMGW wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem na północy i intensywnymi opadami śniegu na południu. Mamy też wstępną prognozę na sylwestra.

Pogoda. Sobota z opadami, w niedzielę wyż i rozpogodzenia

Temperatura przypomni nam o zimie. -11 st C

W nocy z piątku na sobotę w całym kraju spadnie poniżej zera (do -2 st. C). W sobotę w ciągu dnia nie zrobi się cieplej: termometry wskażą od -2 C na wschodzie i na południu do 2 st. C na północnym zachodzie. Na przedgórzu będzie do -4 st. C, a w okolicach Zakopanego do -7 st C.