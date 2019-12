Utrudnienia na zakopiance. Zaczynają się tworzyć gigantyczne korki

Niedobre wieści dla kierowców jadących do stolicy Tatr. Na zakopiance tworzą się ogromne korki. Podróż autem z Krakowa to ok. 5 godzin powolnej jazdy.

Podróż z Krakowa to Zakopanego w sobotnie popołudnie to ok. 5 godzin (East News, Fot: Jacek Waszkiewicz)

Jak informuje RMF FM, kierowcy jadący do Zakopanego muszą zwolnić już na wysokości Pcimia. Największe korki tworzą się pomiędzy Chabówką a Nowym Targiem oraz pomiędzy Białym Dunajcem a Poroninem. Zatory są także na serpentynach w Skomielnej Białej.

Przejazd z Krakowa do Zakopanego zajmuje prawie 5 godzin. Spod Tatr do Krakowa jedzie się natomiast około 4 godzin.

Dodatkowo sytuację pogarsza sypiący śnieg na Podhalu. Na drogi wyjechało wiele pługopiaskarek.

To kolejny dzień potężnych korków na zakopiance. Wzmożonego ruchu można spodziewać się także w następnych dniach. Już we wtorek w Zakopanem odbędzie się "Sylwester Marzeń", organizowany przez TVP.