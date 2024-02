Zakazana akcja Grety Thunberg. Media zwróciły uwagę na ubiór Szwedki

Greta Thunberg dołączyła do zakazanych protestów w Saix przeciwko budowie autostrady po tym, jak policja użyła gazu łzawiącego i dokonała aresztowań. Stamtąd odziana w palestyńską chustę szwedzka aktywistka klimatyczna ruszyła do Bordeaux, by tańcem okazać swój sprzeciw wobec odwiertom naftowym.