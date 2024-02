Zakaz prac domowych? Ten pomysł podzielił Polaków

Likwidacja prac domowych w szkołach podstawowych to jeden ze "100 konkretów" Koalicji Obywatelskiej na pierwsze 100 dni rządów. I wszystko wskazuje na to, że będzie jednym z nielicznych, do którego realizacji dojdzie w tym terminie. Z badania United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że sprawa ta mocno podzieliła Polaków.