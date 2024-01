Koniec prac domowych. Dyrektorzy szkół biją na alarm

- Zadania domowe mają czemuś służyć, jeżeli w ogóle są. Często są u nas zadawane tylko dla chętnych. Często są ukierunkowane na przygotowanie do kolejnej lekcji lub na podsumowanie tego, co było na lekcji, żeby uczeń sprawdził, co umie, a z czym ma kłopot, żeby zadać pytanie na następnej lekcji - mówi w rozmowie z WP Irena Sienkiewicz-Szyperska, dyrektor SP nr 3 we Wrocławiu.