Brak zadań w szkołach. W sieci zawrzało

"Czy skasowanie prac domowych jest tak ważne? Zgadzam się z Anną Wittenberg, że mają one znaczenie powtórkowe. Co więcej, jest autonomia nauczycieli. Tym bardziej do refleksji polecam ten odc. Techstorii o nauczycielu z Gdyni i jego metodzie nauki, w której są prace domowe ale też rozwijanie talentów, współpraca z uczniem. Wśród absolwentów: Szymon Sidor, Jakub Pachocki z OpenAI, czy Filip Wolski. Wiecie za to czego nie ma? Rozbuchanych techgadżetów bo jak mówi Ryszard Szubarowski to "pokusy" niepotrzebne do nauki informatyki" - napisała Sylwia Czubkowska dziennikarka Tok FM.