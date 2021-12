Zagraniczne media piszą o "dzikim ataku" Morawieckiego na handel emisjami

"Główną areną walki o klimat stała się obecnie Europa. Komisja Europejska pod kierownictwem Ursuli von der Leyen chce za pomocą programu 'Fit for 55' uczynić z Europy awangardę. Do 2030 roku emisja CO2 ma zmniejszyć się o 55 proc. Tylko wtedy, gdy to się uda, a Europa pozostanie zamożna, znajdą się naśladowcy. Tylko w tym przypadku istnieje szansa na powstrzymanie ocieplenia Ziemi" - pisze Konrad Schuller w najnowszym wydaniu "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".