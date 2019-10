Zagraniczne media o Oldze Tokarczuk: Literacki Nobel dla "targowiczanki"

"Zaskakujący, ale świetny wybór" - tak literacką nagrodę Nobla dla Olgi Tokarczuk komentują anglojęzyczne media. Zwracają też uwagę na polityczne tło decyzji i zarzuty wobec pisarki ze strony polskiej prawicy.

Olga Tokarczuk "nie stroni od kontrowersji"

Noblista, przyjaciel zbrodniarza

- To nie był jednorazowy wyskok. On przez lata w debatach bronił Milosevicia i go wręcz adorował. Uważam, że to hańba, że on i Tokarczuk będą wymieniani w jednym szeregu - mówi WP serbsko-albańska dziennikarka Una Hajdari. - To obraza dla uznania dla słowa pisanego, które ta nagroda miała promować - dodaje.