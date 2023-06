Zadębce. Strzelanina przy remizie OSP

Strzelanina przy remizie

- W pewnym momencie wyciągnął przedmiot, który przypominał broń i skierował lufą w stronę osób, które były na tym spotkaniu - powiedziała Krystkowiak, dodając, że większość osób rozbiegła się. Zgromadzeni - wskazała policjantka - nie byli do końca przekonani, czy przedmiot w ręku mężczyzny to broń. - W sąsiedniej miejscowości był odpust i przypuszczali, że to może być zabawka - dodała.