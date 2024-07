Zaczęło się. Czerwone flagi na bałtyckich plażach

Zakwit sinic to zjawisko, które może być niebezpieczne dla zdrowia. Nie zaleca się wchodzenia do wody, w której występują sinice. Kąpiel w takiej wodzie może prowadzić do różnych niekorzystnych reakcji organizmu, takich jak wysypka na skórze czy zaczerwienienie spojówek. Jeżeli taka woda zostanie połknięta, mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, takie jak biegunka, wymioty czy bóle brzucha.