Koszmar nad morzem. "Preludium do tego, co może wydarzyć się w lipcu"

- To, że zakwit pojawił się już w czerwcu i w takich ilościach, jest sporym zaskoczeniem. To jest małe preludium do tego, co może wydarzyć się w połowie lipca. Wtedy sinice, które są na środku Bałtyku, dotrą do nas, doprowadzając do jeszcze większego zakwitu. Chyba, że wcześniej przyjdzie znacząca zmiana w pogodzie - przewiduje dr Kobos.