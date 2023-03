Zaskakujący manewr Ukraińców pod Bachmutem. Jest przeciek [RELACJA NA ŻYWO]

Środa to 378. dzień rosyjskiej inwazji. Anonimowi oficjele z państw zachodnich ujawnili CNN, że wojska ukraińskie utraciły kontrolę nad niektórymi terenami w pobliżu Bachmutu. - Co prawda pozwolili rosyjskim oddziałom na częściowe okrążenie miasta z trzech stron, ale dzięki temu zyskali czas potrzebny na skuteczną obronę swoich pozycji - przekazał stacji jeden z informatorów. Zaznaczył jednak, że opanowane przez armię Putina obszary nie były ufortyfikowane. - To po prostu otwarta przestrzeń. Ani tereny miejskie, ani nawet zabudowane - podał. Śledź relację Wirtualnej Polski.