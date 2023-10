Zabrał nawet kucharza. Obalony prezydent chciał zwiać z kraju śmigłowcem

Jak poinformował w państwowej telewizji Nigru rzecznik wojskowy Amadou Abdramane, do próby ucieczki doszło w czwartek trzy godziny po północy. W drodze do helikoptera zatrzymana została cała grupa uciekinierów. Oprócz rodziny prezydenta do podróży przygotował się też jego najbliższy personel, zajmujący się ochroną i codziennymi potrzebami obalonego przywódcy.