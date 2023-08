Tak żyje obalony prezydent Nigru. Głód zagląda mu w oczy

Następstwa wojskowego zamachu stanu w Nigrze doprowadziły naród do stanu politycznego zamieszania. Nic nie przynoszą wysiłki mediacyjne międzynarodowej społeczności. Niewiadomą pozostają sojusze i sposoby na dążenia do opanowania sytuacji; w stolicy Nigru wciąż dochodzi do wystąpień, podczas których manifestanci paradują z rosyjskimi flagami, a podpalają francuskie, czyli barwy swojego dawnego kolonizatora.