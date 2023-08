Francuski ekspert: Rosjanie nie pociągają za sznurki w Nigrze

Servant przekonuje, że dynamiczne wydarzenia, do jakich doszło w Niamey, nie były inspirowane z zewnątrz. - To stuprocentowy przewrót afrykański, Rosjanie nie pociągali za sznurki. Jego inicjatorem był generał Omar Tchiani, szef gwardii prezydenckiej. Bał się utraty stanowiska i związanych z nim korzyści. Dlatego zorganizował zamach stanu. To musiała być spontaniczna, nieplanowana akcja - mówi ekspert.