Zabójcy ks. Jerzego Popiełuszki będą mieli nowy proces. Oskarża IPN

Sąd Okręgowy w Warszawie zajmie się sprawą tzw. prowokacji na Chłodnej. Chodzi o podrzucenia w 1983 r. przez SB do mieszkania ks. Jerzego Popiełuszki materiałów, które miały go obciążyć. Oskarżeni w tej sprawie są zabójcy ks. Popiełuszki.

Prokurator IPN skierował do Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli akt oskarżenia w sprawie prowokacji na Chłodnej. Przed sądem staną trzej byli funkcjonariusze Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - Grzegorz P., Waldemar O. (dawniej Waldemar C.) i Leszek N. (dawniej Leszek P.). Są oskarżeni o "tworzenie fałszywych dowodów w celu skierowania przeciwko ks. Jerzemu Popiełuszce ścigania o przestępstwo" - donosi Polsat News za PAP.

- Przestępcze działania oskarżonych polegały na nielegalnym wejściu do mieszkania należącego do ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie przy ul. Chłodnej, pozostawienia w nim amunicji, materiałów wybuchowych oraz ulotek i wydawnictw, których posiadanie było wówczas zabronione, a następnie doprowadzeniu do ich ujawnienia w wyniku przeszukania przeprowadzonego w dniu 12 grudnia 1983 r., co skutkowało wdrożeniem przeciwko pokrzywdzonemu postępowania karnego - powiedział prokurator Marcin Gołębiewicz, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.