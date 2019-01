IPN: jest akt oskarżenia przeciwko zabójcom ks. Jerzego Popiełuszki. Dotyczy "prowokacji na Chłodnej"

IPN: Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko zabójcom ks. Jerzego Popiełuszki w sprawie "prowokacji na Chłodnej". Chodzi o podrzucenie przez Służbę Bezpieczeństwa do mieszkania duchownego materiałów go obciążających.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko podczas odprawiania mszy świętej, lata 80. (East News)

IPN: Jest akt oskarżenia przeciwko byłym funkcjonariuszom SB

- Przestępcze działania oskarżonych polegały na nielegalnym wejściu do mieszkania należącego do ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie przy ul. Chłodnej, pozostawienia w nim amunicji, materiałów wybuchowych oraz ulotek i wydawnictw, których posiadanie było wówczas zabronione, a następnie doprowadzeniu do ich ujawnienia w wyniku przeszukania przeprowadzonego w dniu 12 grudnia 1983 r., co skutkowało wdrożeniem przeciwko pokrzywdzonemu postępowania karnego o czyn z art. 194 kk z 1969 r. - poinformował prokurator Marcin Gołębiewicz, kierujący pracami Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, cytowany przez PAP.

Byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: Grzegorzowi P., Waldemarowi O. (dawniej Waldemar C.) i Leszkowi N. (dawniej Leszek P.) zarzucono popełnienie przestępstw wypełniających jednocześnie znamiona zbrodni komunistycznych i zbrodni przeciwko ludzkości.

Jak dodał Gołębiewicz, zarzucane oskarżonym zachowania stanowiły akt represji oraz prześladowania duchownego z powodów politycznych i religijnych. Mężczyznom grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

IPN: tzw. "prowokacja na Chłodnej"

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. w Okopach (woj. podlaskie). Był prezbiterem rzymskokatolickim oraz kapelanem warszawskiej "Solidarności". W nocy z 19 na 20 października 1984 roku został zamordowany przez funkcjonariuszy SB. Został błogosławiony i uznany za męczennika Kościoła Katolickiego. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.