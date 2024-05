Zabił byłą partnerkę. Obrońcy złożyli kasację. Tak uzasadniono wniosek

W 2020 roku w Legnicy doszło do zabójstwa. Radosław Rz. zamordował swoją byłą partnerkę. Podczas kłótni mężczyzna wyciągnął broń czarnoprochową, na którą nie trzeba mieć zezwolenia. Trafił 35-latkę w głowę. Kobieta zmarła. Początkowo sąd skazał go na karę dożywotniego pozbawienia wolności, ale Sąd Apelacyjny we Wrocławiu złagodził wyrok na 25 lat więzienia.