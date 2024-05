Wybuch w wojskowej akademii w Petersburgu. Są ranni

Pocisk z czasów II wojny światowej

Wkrótce oficjalny komunikat wystosowała służba prasowa Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. "17 maja 2024 r. około godziny 20:00 czasu moskiewskiego doszło do eksplozji na terenie gospodarczym Wojskowej Akademii Łączności im. Budionnego. Podczas sprzątania jednego z pomieszczeń piwnicznych, w trakcie ładowania śmieci do kontenera, doszło do eksplozji. W wyniku eksplozji siedmiu żołnierzy zostało rannych. Wszyscy ranni zostali przewiezieni do placówki medycznej Ministerstwa Obrony Rosji, gdzie otrzymują niezbędną opiekę medyczną" - poinformowano w komunikacie.