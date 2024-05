Zabijanie to za mało. Pół miliona żołnierzy na okupowanych terenach Ukrainy

Generał Ołeksandr Pawluk, dowódca ukraińskich wojsk lądowych, w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Times", stwierdził, że nawet jeśli Rosja poniesie ogromne straty na polu bitwy, to nie będzie to wystarczające do zakończenia konfliktu. Pawluk podkreśla, że konieczna jest prawdziwa izolacja Rosji. Dodał, że na okupowanych terenach jest ponad pół miliona żołnierzy.