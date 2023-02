Zabijał dla mafii. Wpadł po 16 latach. Prowadził włoską restaurację

Edgardo Greco, członek 'Ndranghety (mafii kalabryjskiej - przyp. red.) ukrywał się przez 16 lat - uciekł z tymczasowego aresztu policyjnego we Włoszech. Sąd skazał go na karę dożywotniego pozbawienia wolności za podwójne morderstwo Stefano i Giuseppe Bartolomeo. Oskarżono go też o próbę zabójstwa Emiliano Mosciaro "w ramach wojny mafijnej" między gangami Pino Sena i Perna Pranno, do której doszło na początku lat 90. XX wieku. Ciała braci Bartolomeo nigdy nie zostały odnalezione - według śledczych zostały rozpuszczone w kwasie.