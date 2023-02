USA popiera pomysł Polski. "To absolutnie jasne"

Kreml reaguje

Do decyzji MKOI i działań polskiego ministra odniosła się w czwartek rzeczniczka rosyjskiego MSZ. - To jest coś, co jest sprzeczne z ideą świata sportu - powiedziała Maria Zacharowa cytowana przez kremlowską agencję informacyjną RIA Novosti. Według niej "Zachód "boi się rywalizacji" z Rosjanami. - Powiedzmy to sobie wprost. Zagrajmy w otwarte karty, podzielcie się tym, co naprawdę szczerze myślicie: po prostu boicie się konkurencji. Nie umiecie się przeciwstawić rosyjskim sportowcom - oświadczyła.