"Zabawa w chowanego". Ksiądz oskarżony o molestowanie ministranta. Prokurator o karze

We wtorek przed sądem w Pleszewie rozpoczął się proces 52-letniego obecnie Arkadiusza H. Ksiądz przyznał się do winy. W środę mowy końcowe wygłosili prokurator, adwokaci pokrzywdzonego i oskarżonego. Wyrok zostanie ogłoszony w poniedziałek.

Prokurator Jakub Łuczak domaga się 6 lat bezwzględnego więzienia dla księdza. - To kara sprawiedliwa, proporcjonalna i symetryczna do tego, co ksiądz wyrządził pokrzywdzonemu - ocenił Łuczak.