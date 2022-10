Z tego dworca kpi cała Polska. Sprawdziliśmy, jak jest naprawdę

Kiedy dojechałem do Raciborów, na miejscu zaczął padać deszcz. Dzięki nowej stacji udało mi się nie zmoknąć. Mógłbym też usiąść na ławce czy skorzystać z toalety, a także sprawdzić, ile dokładnie zostało do przyjazdu najbliższego pociągu. Przez ponad 30 minut - do momentu przyjazdu pociągu powrotnego - nie pojawił się ani jeden podróżny, dlatego nie wiemy, co na ten temat sądzą pasażerowie.