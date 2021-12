Z kasy CBA zniknęło 9 mln zł. Jest kolejny oskarżony w tej sprawie

Tomasz W., jak ustalił dziennik, nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przerzucono na niego odpowiedzialność za przestępstwo małżonków G. "z powodu niejasności i braku precyzyjnych zapisów w ustawie AML" (skrót od Anti-Money Laundering - o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ustawa stworzona po zamachach terrorystycznych we Francji i Belgii - przyp. red.). Jego zdaniem, brak jest "rzetelnych wytycznych", jak bukmacher ma postępować, by spełnić wymogi ustawowe.