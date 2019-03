Wzrasta tragiczny bilans ofiar grypy. Od początku roku zmarło 118 osób

W 2019 r. na wirus grypy zmarło w Polsce 118 osób. To najgorszy wynik od lat. W analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano 32 zgony. Szczyt zachorowań w naszym kraju przypada na okres od stycznia do marca.

W styczniu z powodu grypy zmarło osiem osób, a w lutym aż 81. W marcu doszło do 29 zgonów - wylicza fakt.pl, powołując się na dane Państwowego Zakładu Higieny. Według statystyk to najgorszy wynik od wielu lat. Na starcie poprzedniego roku przez pierwsze 30 dni nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych. Od stycznia do końca marca 2018 r. śmierć poniosły 32 osoby. Z kolei w całym 2017 r. zginęło ich 12.