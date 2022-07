Wnuk Mołotowa mówi o rozbiorze Polski. Przypomina datę 25 lipca

Nikonow trybem w rosyjskiej propagandzie

To też nie pierwsza kontrowersyjna wypowiedź samego wnuka Mołotowa. W jednym z programów telewizyjnych stwierdził, że to Polska dąży teraz do "odzyskania swoich historycznych terenów". - Jeśli chodzi o mnie, Polska dąży nie tylko do wypełnienia misji pokojowej, ale do wytyczenia terytoriów, które uznają za należące do nich historycznie - twierdzi Wiaczesław Nikonow.