Wyższe ceny paliwa? Ekspert ostrzega

Co jest bardziej opłacalne: tankowanie do pełna przed świętami czy lepiej po świętach? Kiedy będzie taniej? - Nie sądzę, by po świętach sytuacja mogła się drastycznie zmienić. Zatankujmy według własnych potrzeb logistycznych. Ten tydzień to czas zmiany zwyżkowej jeżeli chodzi o ceny benzyn na polskich stacjach. Zobaczyliśmy skok z 6,62 do 6,75 za litr. W przypadku tankujących olej napędowy, to wyroki losu są łagodniejsze. Mamy cenę 6,74 zł, o grosz niższą niż tydzień temu. Dużej dynamicznej zmiany w okresie świątecznym już nie zobaczymy. Wyższe ceny diesla to pierwsza taka sytuacja od czerwca zeszłego roku. Przez długi czas związane były z sytuacją okołowojenną. Myślę, że ta bliskość cen benzyny i diesla jest prawdopodobna. Obawiam się, że perspektywa zwyżek nam się rysuje - mówił w programie "Newsroo WP" dr Jakub Bogucki, analityk e-petrol.pl. - Trudno przewidywać jak duża, ale Opec zdecydował o kolejnym cięciu produkcji surowcowej. Cięcia zapowiada też Rosja. Chińska gospodarka w drugiej połowie roku będzie w drugiej połowie roku wracać do swoich pełnych możliwości po okresie covidowym, który w Chinach był dłuższy niż w Europie. Będzie większa potrzeba paliwa, a jak czegoś potrzeba więcej, to staje się to droższe - dodał ekspert.