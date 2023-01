Wywłaszczenia pod CPK. Horała podał stawki

Marcin Horała zapewniał w programie "Tłit", że do 2027 r. Centralny Port Komunikacyjny będzie gotowy, a rok później wystartuje z niego pierwszy samolot. - Na ten moment jesteśmy w terminach - mówił pełnomocnik rządu ds. CPK. Czy to prawda, że wykupiono na razie tylko 10 proc. gruntów? - Dla każdej innej inwestycji ruchu lotniczego na tym etapie inwestycji byłoby to 0 proc. gruntów. Do tej pory, poza CPK, nie prowadzono programu dobrowolnego nabycia. - To dobrowolna umowa kupno-sprzedaż. Tu możemy dać dużo więcej. W bardzo rzadkim przypadku może to być 200 proc. w stosunku do wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli Sejm odrzuci weto Senatu i przyjmie nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, to wejdzie w życie przepis zgodnie z którym, gdy zakończy się program dobrowolnych nabyć i będą wywłaszczenia na inwestycję celu publicznego, to będzie płacone 120 proc. od wartości gruntów i 140 proc. od wartości budynku - dodał Marcin Horała.

Rozwiń