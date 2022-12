Wytyczne Kremla. Rozesłali "podręcznik" do mediów

W rozdziale "Główna rzecz" nakazano, by media podkreślały, że decyzja Władimira Putina o rozpoczęciu wojny w Ukrainie była "ratunkiem" dla Rosji przed atakiem NATO i Kijowa. Kreml zaznacza też, by jasno wskazywać, że Zachód chciał "podzielić i podbić rosyjski naród", a brutalna inwazja w Ukraine to "sukces", ponieważ wojskom udało się zająć i przyłączyć do kraju obwód doniecki, ługański, chersoński i zaporoski. Jednocześnie w "podręczniku" nie pojawiają się żadne informacje o słabościach i porażkach rosyjskiej armii, czyli m.in. o odzyskaniu przez ukraińskie wojsko Chersonia.