Rosyjscy oficerowie odmówili walki. Spotkał ich makabryczny los [RELACJA NA ŻYWO]

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker był pytany w piątek w Polsat News o sytuację na Ukrainie i o to, jak obecnie wygląda sprawa z uchodźców. "Ten rok był rokiem wielu wyzwań dla polskiej administracji, dla Polski, dla Polaków, dlatego również podejście do otrzymania środków z Krajowego Planu Odbudowy powinno być determinowane tymi wyzwaniami, a widzimy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą" - ocenił Szefernaker.





Wiceszef MSWiA zaznaczył, że Polska w tym roku przyjęła na stałe ponad milion uchodźców. - Przez Polskę przeszło parę milionów uchodźców, którzy albo wrócili już do Ukrainy, albo są w Europie Zachodniej. Pozostało ponad milion - mówił.





Dodał, że obecnie obserwowany jest ruch na granicy naszego kraju, który wynika z czasu świątecznego. - Mamy dużo większy ruch na granicy, ale w obie strony. Wiele kobiet z dziećmi jedzie do swoich mężów, którzy przez dłuższy czas byli na froncie, aby wspólnie przeżyć czas świąteczny. Wiele rodzin także przyjeżdża tutaj do Polski do tych, którzy uciekli przed wojną, aby spędzić wspólnie ten czas- mówił Szefernaker.





Ocenił również, że Ukraińcy są niezwykle zdeterminowani, żeby pozostać na Ukrainie i by nie pokazać agresorowi, że uciekają przed wojną. - W związku z tym nie ma, jak do tej pory kolejnej fali uchodźców - stwierdził Szefernaker.