Putin dłużej nie wytrzyma? Historyk wskazuje datę zakończenia wojny

- Wiosną przekonamy się, czy Ukraińcy, przy wsparciu Zachodu, są gotowi do nowej ofensywy, która pozwoli im odeprzeć napastników. Jeśli tak, to wiosną lub latem możemy być na drodze do takiego, czy innego rozwiązania - powiedział Kershaw, który specjalizuje się w historii II wojny światowej.