Noworoczny "prezent" dla Rosjan od Putina. Dziesiątki represyjnych ustaw

Kwestie "bezpieczeństwa" Rosji

Kreml, by "wzmocnić bezpieczeństwo" kraju postanowił m.in. wprowadzić karę dożywotniego pozbawienia wolności za sabotaż. To uzupełnienie rosyjskiego Kodeksu o nowe artykuły, które przewidują odpowiedzialność karną za "pomoc, udział, wezwania i nakłanianie do popełnienia aktów sabotażu, a także za ich finansowanie", jak podaje rosyjska TASS. Zaostrzono też kary za tworzenie i działalność organizacji pozarządowych, które "nawołują do zaniechania obywatelskich obowiązków".