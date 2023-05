Wystarczył mały granat. Gigantyczna eksplozja składu amunicji Rosjan

Sprytna akcja Ukraińców w okolicach Bachmutu. Obrońcy miasta przypadkowo natknęli się na pozycję wagneroców, gdy obserwowali odcinek frontu przy użyciu drona. Kamera bezzałogowca nagle ukazała operatorowi lekko zakrytą dziurę. Żołnierze wiedzieli, że jest tam ukryte coś cennego dla okupantów. Zadecydowano, by do drona doczepić niewielki granat. Użyto go w celu likwidacji wrogiego celu. Jak się później okazało, materiałowa płachta zakrywała skład amunicji Rosjan, z którego zaopatrywali się ludzie Prigożyna, walczący w okolicach miasta. Ukraińcy pochwalili się nagraniem z tej akcji i widać na nim, że był to dobry pomysł, ponieważ cała zgromadzona broń Rosjan została wysadzona w powietrze. W wyniku samodetonacji zgromadzonej amunicji, doszło do potężnej eksplozji, której towarzyszyły kule ognia i kłęby czarnego dymu.