Wystarczył celny strzał. Żołnierze Putina dali się zaskoczyć

Brawurowa akcja Ukraińców na froncie. Żołnierze 414. Brygady Uderzeniowej Systemów Bezzałogowych nagrali, jak zatrzymali Rosjan jadących czołgiem na front. Fragment materiału udostępniła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Widać na nim, jak żołnierze Putina siedzą po bokach czołgu, aż nagle w tył pojazdu uderza dron wypełniony ładunkami wybuchowymi. Dochodzi do niewielkiej eksplozji, jednak jeden celny strzał wystarczył, by unieruchomić wojskowych Putina. Rosjanie po chwili rzucili się do ucieczki, porzucając przy tym czołg. Z racji, że w okolicy nie było okopów, ani zalesionego terenu, okupanci nie mieli większych szans na przeżycie. W czołg uderzyły jeszcze dwa drony, które finalnie doprowadziły do silnej eksplozji i kompletnego zniszczenia całej maszyny. Wojskowi z 414. Brygady specjalizują się w wykorzystaniu dronów uderzeniowych, prowadzeniu rozpoznania radioelektronicznego, walki elektronicznej, zdalnego minowania oraz korygowania ognia artyleryjskiego za pomocą bezzałogowych statków powietrznych i aktualnie wojskowi działają w obwodzie donieckim. Co ciekawe, w listopadzie ubiegłego roku ci sami żołnierze, używając drona "Wampir", zniszczyli rosyjski kompleks walki radioelektronicznej Borisoglebsk-2 w rejonie Pokrowska, o wartości 200 mln dolarów.