Wysłał bombę kurierem. Rosjanie wskazują podejrzanego o zamach na Tatarskiego

Bomba wysłana kurierem

Według FSB Trepowa otrzymała ładunek wybuchowy za pośrednictwem kuriera. Miał on zostać wysłany z Moskwy przez Jurija Denisowa, 36-letniego obywatela Ukrainy. Według Rosjan jest on członkiem "ukraińskiej grupy dywersyjnej i terrorystycznej". Miał "na polecenie ukraińskich służb specjalnych" w lutym 2023 roku wyruszyć z Kijowa i przez Łotwę wjechać do obwodu moskiewskiego. Tam miał zbierać informacje "o stylu życia" Tatarskiego i miejscach odwiedzanych przez blogera. W tym celu Denisow - według FSB - kupił auto i wynajął mieszkanie w pobliżu miejsca zamieszkania Tatarskiego.