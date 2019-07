Wyścig z czasem przy sklepowej kasie. Kto ma większe szanse

Kolejki do kasy, sobotni tłok w sklepach, zła cena przy konkretnym towarze, niehandlowe niedziele – klienci dyskontów i supermarketów powodów do narzekania mają sporo. Jest jeszcze coś – zbyt szybkie skanowanie zakupów przez kasjerów.

Problem nie jest nowy, ale wydaje się, że Brytyjczycy znaleźli jego rozwiązanie. Serwisy Gloucestershire Live oraz My London (a za nimi rodzimy portal wiadomoscihandlowe.pl) opublikowali poradnik co zrobić, żeby zdążyć spakować zakupy w sytuacji, kiedy trafimy na kasjera żonglującego towarami niczym artysta w cyrku.

Graj na zwłokę i jąkaj się

Najważniejsze, i wcale nie najbardziej banalne, to przygotowanie już podczas robienia zakupów. Poradnik zawiera całą taktykę układania towarów w koszyku. Przypominamy: na samym dole powinny znaleźć się towary najcięższe i największe. Pomiędzy nimi te mniejsze, a na samej górze – artykuły najlżejsze i takie, które łatwo możemy zgnieść i zniszczyć (np. pieczywo, ciasto i warzywa).

Musimy się jednak wykazać sprytem, żeby te największe towary wyłożyć na taśmę w pierwszej kolejności. To od nich przecież trzeba zacząć pakowanie.

Przy kasie możemy też zastanawiać się czy płacimy kartą czy gotówką, tak długo, jak się da. Inna rada: wśród towarów możemy podłożyć coś, czego w ogóle nie chcemy kupić. Gorliwy kasjer zeskanuje oczywiście wszystko i wtedy będzie musiał wezwać kierownika, aby towar wycofać. Wtedy to my, klienci, będziemy zniecierpliwieni i w tej gonitwie przy kasie wygramy.

"Dzień dobry", "do widzenia" i wszystko pomiędzy na czas

Zdaniem pracownicy sklepu nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że system bez przerwy zlicza czas skanowania produktów. – Co kilka tygodni w biurze drukowany i wieszany jest ranking pracowników. Nikogo nie interesuje czy się pracuje dwa miesiące, dwa lata czy dwanaście. Wszyscy mają szybko skanować – mówi Justyna.

– Zaczynamy od "Dzień dobry". Obowiązkowo musimy nawiązać kontakt wzrokowy. Potem pytanie o Kartę Klienta (ostatnio kierowniczka sklepu groziła, że za brak pytania będą nagany). Potem głośno i wyraźnie kwota do zapłaty. Reszta. "Dziękuję" i "zapraszam ponownie" – wylicza w rozmowie z WP Justyna.

Kasjerzy muszą mieć pamięć doskonałą – kody na warzywa, owoce, cukierki czy wypieki. Plus dodatkowe artykuły, np. zgrzewka wody albo towary sezonowe. To samo z artykułami na wagę (garnki, koszyczki itp.).

Co jest największą przeszkodą dla kasjera w osiągnięciu dobrego wyniku? Klient.

Justyna przyznaje, że najbardziej uciążliwi są ci, którzy muszą mieć pewność, że cena się zgadza z aktualną promocją i dopytują o to kilka razy. – Nie wejdzie coś z promocji, to potrafią rzucić towarem i powiedzieć że tego nie chcą. Albo już po zamknięciu paragonu, zobaczą, że cena jest inna i wracają z pretensjami, chcą zwrot, nawet na artykuły, których zwrócić nie można – mówi Justyna.

Według naszej rozmówczyni, powodów do narzekania klienci mają mnóstwo: - Bywa tak, że o 7 otwieramy, a o 7:10 już krzyczą, żeby zadzwonić po koleżankę. "Bo im się spieszy, bo jak tak można, 7 kas, a tylko jedna otwarta". Często nawet tylu osób na zmianie nie mamy – podkreśla kasjerka.

– Na szczęście nie jest to wskaźnik, za który można dostać upomnienie lub, za który potrącają premię. Nie wyobrażam sobie, żeby kasjer mógł być pociągany do odpowiedzialności za to, jak zachowuje się klient przy kasie – mówi WP kasjerka i autorka bloga JestemKasjerem.