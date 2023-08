Wyrzucili go z Konfederacji. Chce startować do Senatu

- Mógłbym powiedzieć panu Szymonowi Hołowni, że ja na listach Wolnościowców też nie za bardzo bym go chciał - odparł Dziambor. Dodał, że jest to "chyba jedyna sensowna odpowiedź na tego typu strzały". - Jest to dla mnie bardzo nieprzyjemne i nie rozumiem, dlaczego Szymon Hołownia pozwala siebie na wykorzystywanie mojego nazwiska do takich wypowiedzi i chciałbym, żeby przestał - oświadczył poseł.