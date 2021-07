Wyrok TSUE. Gersdorf o słowach Manowskiej: Wypowiedź co najmniej niewłaściwa

Kolenda-Zaleska poruszyła w rozmowie również temat "Lex TVN". Projekt zmian ustawy medialnej zająć się ma sejmowa komisja kultury. - Ja jestem oburzona. To jest naruszenie naszych wolności, prawa do rzetelnej i różnorodnej informacji. Jeśli tak by się stało, spowoduje to odcięcie nas od rzeczywistego naszego państwa i świata. (...) Ten projekt ustawy zagraża prawom obywatelskim - podsumowała była I Prezes SN.