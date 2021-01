Wyrok TK ws. aborcji. RPO: "Narażenie życia kobiet i skazanie ich na tortury"

RPO przekazał, że publikacja wyroku TK ws. aborcji w Dzienniku Ustaw oraz jego uzasadnienie wskazują na to, że "państwo i jego obecne władze podjęło ostateczną decyzję o pozbawieniu kobiet prawa do decydowania o samych sobie, narażeniu ich życia i skazaniu niejednokrotnie na tortury".

Bodnar w oświadczeniu napisał, że przerwanie ciąży to dramatyczne wybory osobiste. Ich rozstrzygnięcie pozostawiono TK. Jak wskazał RPO, jest to "instytucja, której obecny skład osobowy i sposób działania budzi powszechne uzasadnione wątpliwości i kontrowersje". Dodał, że przed przekazaniem stanowiska Parlamentu, nie odbyła się żadna szeroka debata społeczna czy też konsultacja ws. aborcji.

Wyrok TK opublikowany w Dzienniku Ustaw. Oświadczenie RPO

"Kierowano się w tym przypadku – co podkreślało w wystąpieniach wielu przedstawicieli władzy – nie społeczną wolą, podmiotowym traktowaniem kobiet i dążeniem do kompromisu, lecz przesłankami o charakterze politycznym, ideologicznym bądź religijnym" - dodał Bodnar.

"Sytuacja dla znacznej części społeczeństwa staje się dramatyczna. Tym bardziej że w swoim rozstrzygnięciu TK niemal zupełnie pomija prawa kobiet oraz ich bliskich. Zostają one pozbawione prawa do decyzji np. czy urodzić dziecko, które umrze w cierpieniu po kilku dniach. Za to główny ciężar wyborów i odpowiedzialności przenosi się na personel medyczny – lekarzy, ale także szpital i pielęgniarki, nie zabezpieczając im jednocześnie odpowiedniej ochrony prawnej" - wskazał Adam Bodnar.