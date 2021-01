Aborcja w Polsce. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało wyrok TK

W uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że "człowiek od momentu poczęcia ma prawo do życia". "Stwierdził także, że każde życie ludzkie ma taką samą wartość; nie ma lepszych i gorszych istot ludzkich, każdy człowiek ma jednakowe prawo do życia. Taką samą wartość ma życie człowieka przed narodzeniem, życie człowieka młodego i pełnego sił oraz życie człowieka starszego" - czytamy w uzasadnieniu.

Konstytucjonalista prof. Marcin Matczak w rozmowie z Wirtualną Polską stwierdził, że publikacja uzasadnienia wyroku TK "to sytuacja bez precedensu". - To tak, jakby TK tłumaczył się przed rządem z tego, co robi i dlaczego. To wszystko jest postawione na głowie. To upadek Trybunału Konstytucyjnego - mówił w rozmowie z nami konstytucjonalista.