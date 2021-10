Policja podsumowała protest w Warszawie. Jedno kluczowe słowo. "Bezpiecznie"

Policja o zatrzymaniu Franka Brody

Sylwester Marczak odniósł się również do zatrzymania siostrzeńca premiera. - Obejrzałem kilka nagrań z czynnościami dotyczącymi pana Brody i nie widziałem momentu, by był kopany. Policjanci używali kajdanek - przekazał rzecznik policji. - Doszło do zatrzymania, nie mam informacji, że miało dojść do pobicia - zaznaczył.