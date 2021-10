Wyrok TK. Leszek Miller: Lenin mówił, że kucharka może rządzić państwem. I rządzi

- Po tym, co się stało, Polska ma trzy możliwości. Po pierwsze dostosować traktat o Unii Europejskiej do polskiej Konstytucji, skoro rzekomo ten traktat jest niezgodny z Konstytucją. Po drugie przystosować polską Konstytucję do traktatu. Przyzna pan, że obydwie możliwości nierealne. Trzecia możliwość to wyjście Polski z Unii Europejskiej – mówił Leszek Miller w Polsat News.