Wypychanie Rosjan potrwa lata? Płk Piotr Lewandowski: dla Ukrainy byłaby to porażka

W jego ocenie "trzeba ostrożnie podchodzić do informacji ze strony ukraińskiej odnośnie upadku morale armii rosyjskiej". - Tego tak nie widzę, że to wszystko jest na granicy, chwieje się. Widzę oczywiście amoralność instytucjonalną, ale upadku morale, czyli zdolności do walki, mimo wszystko nie - zaznacza Lewandowski.